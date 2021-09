Messico: donna chiama la polizia perché la vicina stende l’intimo

Vi raccontiamo un caso di gelosia a livelli stellari. Le protagoniste sono due donne: una moglie di 42 anni e la giovane vicina di 23, entrambe abitanti a Quintana Roo, in Messico. La prima ha chiamato la polizia per denunciare la giovane per il suo comportamento indecoroso: a detta della moglie gelosa, la giovane donna tenta di sedurre il marito, senza vergogna, tanto da stendere l’intimo davanti ai suoi occhi quando sa che lui è a casa da lavoro. La moglie gelosa, che risponde al nome di Yuvitza, ha poi raccontato di aver sorpreso svariate volte il marito incantato a fissare la biancheria della giovane dirimpettaia. Nonostante le accuse portate avanti a gran voce da Yuvitza, la polizia non ha potuto e voluto fare assolutamente nulla contro la ragazza colpevole di stendere mutande e reggiseni sull’apposito stendino. Se c’è qualcuno con cui Yuvitza deve prendersela è suo marito, se davvero si incanta a bocca aperta a fissare la biancheria della giovane vicina.

In realtà storicamente i panni stesi hanno spesso creato battibecchi tra vicini, tanto che esistono delle indicazioni precise su come stendere nel regolamento condominiale. Niente a che fare con la gelosia, ma il vicino potrebbe comunque indispettirsi se si stendono le lenzuola in maniera tale che coprano il balcone di sotto o se chi stende sopra di noi lascia la roba gocciolante proprio sul nostro balcone. Insomma i panni sporchi (anche dopo il lavaggio) sono da sempre oggetto di dibattito, di solito però fanno indispettire il vicino, non si è mai sentito che lo seducano!