La NASA vuole costruire uno scudo spaziale per proteggere la Terra dagli asteroidi

In previsione del 2182, anno in cui un asteroide dovrebbe schiantarsi sulla Terra, la NASA sta pensando di portarsi avanti costruendo una sorta di scudo spaziale. La barriera difensiva sarà in realtà un veicolo spaziale che all’occorrenza sarà lanciato contro l’asteroide per deviarlo. Il pericoloso asteroide si chiama Bennu ed è stato scoperto nel 1999; è grande come l’Empire State Building e sta intimorendo il mondo intero. In Cina pare che ci sia in discussione un piano per bombardarlo e distruggerlo. La NASA non sta certo con le mani in mano e sta lavorando al Double Asteroid Redirection Test, o DART, una navicella spaziale che possa scontrarsi con l’asteroide e deviarne la rotta, salvando la Terra da una catastrofe, tuttavia remota. Le possibilità che l’asteroide si scontri davvero contro la Terra sono poche e non si conosce con esattezza la sua rotta. I primi test partiranno nel 2022 e l’obiettivo è quello di far collidere il DART con Didymos un altro asteroide che passerà “vicino” alla Terra, a 6,8 milioni di chilometri di distanza dalla Terra e a una velocità d'impatto presunta di 25mila chilometri all'ora. Il DART verrà disintegrato, ma dovrebbe riuscire a spostare la rotta del corpo celeste.

Il lancio del DART avverrà a novembre 2021 con uno dei razzi Falcon 9 di Space X, la compagnia di Elon Musk. Dopo l’impatto sarà compito invece dell'ESA, l'ente spaziale europeo, inviare una seconda sonda, Hera, per studiare da vicino il risultato e valutare la riuscita del test.