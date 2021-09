Un ragazzo australiano fa finta di essere "incinto" per capire quanto sia pesante una gravidanza

Un ragazzo australiano di nome Maitland Hanley quando ha scoperto che la compagna era in dolce attesa, ha deciso che fosse il momento buono per mettersi alla prova e valutare in prima persona cosa volesse dire affrontare una gravidanza, pensando che tutto sommato non fosse niente di così faticoso. Spoiler: si è dovuto ricredere. E pensate che l'esperimento è durato un solo giorno, e non 9 mesi. Il ragazzo si è legato alla pancia un cocomero e due meloni per simulare i seni ingrossati e la panciona; così conciato ha semplicemente provato a fare quello che faceva prima, ma la normale routine era diventata complicatissima. Allacciarsi le scarpe, scendere dal letto, alzarsi. Ogni simpatica prova è stata ripresa dal telefono della compagna e pubblicata su TikTok, con tanto di rimproveri e indicazioni della compagnia per affrontare “la gravidanza” al meglio: "Non puoi fare pressione sulla pancia!" lo sgrida la compagna, mentre lo vede fare leva sul pancione nel tentativo di rialzarsi.



L’unica impresa semplice è stata quella di andare da McDondald’s e mangiare per due, con la scusa dl bambino, anche se perfino questa credenza va sfatata, in realtà durante la gravidanza bisogna prestare molta attenzione a cosa si mangia.

Insomma Maitland ha capito quanto sia complicata, seppur naturale una gravidanza, e invita tutti i futuri padri a essere il più comprensibili possibili con le proprie compagne provate dalla gravidanza.