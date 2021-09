Muore surfista di 31 anni attaccato da uno squalo

L’incidente mortale è avvenuto domenica scorsa a Shelley Beach, nella costa nord del nuovo Galles del Sud, in Australia; uno squalo ha attaccato e ucciso il surfista di 31 anni, Timothy Thompson mentre si trovava a cavallo delle onde. L’uomo è stato attaccato al braccio destro e alla schiena ed è morto sul posto mentre i soccorsi, prontamente chiamati dai presenti, provavano a rianimarlo senza successo. "È stata una scena tremenda per chiunque si trovasse in spiaggia”, ha dichiarato il responsabile dell’ambulanza Chris Wilson. Non si erano mai verificati attacchi di squali sulla frequentatissima spiaggia di Shelley Beach. La spiaggia è rimasta chiusa un paio di giorni, mentre i droni verificano la presenza di squali che non è stata rilevata.

La vittima sarebbe diventata padre tra poco, la moglie ha lasciato sul web uno straziante messaggio di addio: “Dire che ho il cuore spezzato sarebbe un eufemismo. Aspetto solo che qualcuno mi dica che tutto ciò non è reale. L’unica cosa che so è che non ho scelta se non andare avanti, perché ho un pezzo di te che cresce dentro di me. Il mio cuore soffre per il nostro bambino che non potrà mai incontrarti. Saresti stato il miglior papà”.