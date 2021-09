Fabrizio Corona sbava sulla foto della Ferragni: “Se la incontrassi…”

Il motivo che ha scatenato l'ormone è una foto di Chiara Ferragni in intimo succinto e particolarmente sexy. Il web ha accolto il dono fotografico con un'esplosione di views, commenti e apprezzamenti. Tra gli altri quello di Fabrizio Corona che ricondivide la storia della Ferragni intimo con il commento “Daje sì”, che lascia intendere picco ormonale.

Allora qualcuno gli pone una domanda diretta che parafrasiamo; insomma gli chiede se andrebbe a letto con la Ferragni e la risposta di Corona è positiva. Qualcuno commenta: "Non fa nulla, tanto nessuno ti ca**, meno che meno la Ferragni”, ma lui è convinto che il suo fascino potrebbe tentare Chiara Ferragni: "Secondo me se la incontro…", scrive Corona con dei puntini di sospensione che lasciano immaginare che l’influencer cadrebbe ai suoi piedi. Per ora la diretta interessata ha elegantemente sorvolato sull’interesse di Corona.

La foto che Chiara Ferragni ha pubblicato in intimo è un inno alla femminilità anche dopo la maternità, come suggerisce la didascalia: "Foto di me che sono mamma e allo stesso tempo uso abbigliamento intimo", come a dire che essere mamme non significa necessariamente abbandonare la propria sensualità. Lo scatto ha incassato 1 milione e mezzo di like e tra i tanti commenti, l’apprezzamento del marito Fedez che in maniera concisa manifesta approvazione con un “Apperò”, commento sicuramente più apprezzato dalla Ferragni che non quello di Fabrizio Corona.