Tasso goloso si abbuffa di fichi e sviene per i troppi zuccheri

L’incidente goloso è successo a Sestola, in provincia di Modena, domenica 12 settembre. La notizia è stata raccontata su Facebook dall’Associazione che lo ha salvato. L’animale svenuto in terra è stato visto da un uomo che ha chiamato i volontari del centro fauna selvatica Il Pettirosso. Tutto pensava l'uomo che ha dato l'allarme tranne che ad una eccessiva scorpacciata; pensava a una ferita, non certo a uno stato comatoso da eccesso di zuccheri!

Il volontatio, invece, appena ha visto la pianta di fichi in lontananza ha avuto i primi sospetti forse conoscendo la ghiottoneria della specie in questione. L’animale è stato comunque portato in struttura per una visita di controllo, ma al tasso probabilmente basterà qualche ora per smaltire la sbornia zuccherina. Il salvataggio dell’animale è stato ripreso in diretta social e la notizia ha suscitato molta ilarità nel web. Se i tassi leggessero quel che combinano gli esseri umani, riderebbero parecchio anche loro!