L’uomo protagonista del meme “Hide The Pain Harold” era in vacanza a Roma

Forse non conoscete il suo nome, ma di sicuro conoscete il suo sorriso che sembra (forse involontariamente) esprimere un grande disagio. Lui è l’uomo-meme-disagio, infatti. A renderlo famoso il meme “Hide The Pain Harold” che ironizza proprio sul sorriso che sembra nascondere ben altro. Aratò ha voluto raccontare il suo viaggio nella capitale attraverso una serie di selfie pubblicati selfie sulla sua pagina Facebook e molte foto del suo tour. Aratò ha visitato piazza Navona, la fontana di Trevi, Piazza Venezia, oltre a essersi concesso qualche cena qui e là.

Aratò è un ingegnere ungherese e la sua fama è nata assolutamente per caso, così come ha raccontato in un’intervista risalente a qualche tempo fa: "Ho fatto alcuni selfie nel 2010 mentre ero in vacanza in Turchia e li ho poi caricati su un social network ungherese. Un fotografo in cerca di modelli per le sue foto stock mi ha contattato e ci siamo poi visti per una sessione di scatti. Qualche mese dopo durante una ricerca online ho capito che ero diventato un meme. Le persone pensavano che il mio sorriso, combinato con lo sguardo nei miei occhi, fosse incredibilmente triste. Così è nato Hide the Pain Harold”.