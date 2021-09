Claudia Koll: "Mi è salito sul corpo e mi ha stritolata e mi ha detto che era la morte"

L’attrice Claudia Koll, lontana dal grande e piccolo schermo ormai da qualche anno, è tornata a far parlare di sé, ma non per la recitazione. La Koll, ospite in una trasmissione televisiva ha raccontato un suo presunto incontro con il diavolo. Già in passato aveva parlato in tv del suo rapporto con la fede, ormai sempre più grande, questa volta l’attrice si è aperta ad un racconto inquietante quanto intimo: “Io sono stata aggredita fisicamente, questo sì. Mi è salito sul corpo e mi ha stritolata e mi ha detto che era la morte, che era venuta per uccidermi. Quindi era uno spirito, non l’ho visto, lo spirito non si vede. Però si sente e ho sentito anche l’odio che ha nei confronti dell’uomo e del corpo dell’uomo, l’accanimento che ha”. Perfortuna nello scontro con il diavolo sembra avere avuto lei la meglio, come racconta lei stessa, grazie al supporto di Dio: “E in quel momento io penso sia stato Dio stesso ad aiutarmi, perché ricordai di un film che avevo visto da ragazzina, appunto i primi film da adolescente quando andavo al cinema, e vidi ‘L’esorcista’. Mi ricordai che il sacerdote teneva fra le mani il crocefisso e quindi presi il crocifisso fra le mani e gridai il Padre Nostro. Io penso che mi ha ispirato Dio perché nel Padre Nostro noi diciamo ‘Liberaci dal Male’”.

Una bella trasformazione quella della Koll, da icona erotica degli anni ‘90 grazie ai film di Tinto Brass a fervente cattolica che professa la sua vede in tv, poi dicono che la fama e il successo fanno male… non a Claudia Koll!