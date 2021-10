Eve, figlia di Steve Jobs, debutta in passerella alla Parigi Fashion Week

Vogue ha raccontato il debutto in passerella di Eve Jobs, classe 1998 e figlia del fondatore di Apple, scomparso 10 anni fa. Tanti i volti nuovi sulla passerella più glamour della moda internazionale: Divine Nwaokogba per Prada e Naomi Ekindi per Dior, ad esempio. Coperni ha scelto proprio la Eve Jobs, personaggio destinato a far parlare di sé. L’anno scorso l’avevamo già vista apparire nella campagna pubblicitaria di Glossier-Job (grande marchio dedicato alla beauty care) e adesso l’abbiamo ammirata sfilare al fianco di modelle del calibro di Adut Akech e Gigi Hadid.

La moda non è il suo primo interesse, Eve è un'appassionata cavallerizza che ha vinto diverse competizioni agonistiche tra cui la medaglia di bronzo nell'equitazione ai Giochi Panamericani 2019 nella competizione a squadre.



Come hanno raccontato a Vogue Sébastien Meyer and Arnaud Vaillant (designer di Coperni), tra gli accessori Coperni della stagione c’è una borsa, soprannominata Origami, ispirata alla forma curva dell'icona dell'applicazione fotografica dell'iPhone. Quindi non poteva esserci scelta più azzeccata che Eve come nuova arrivata in passerella per Coperni. La figlia di Jobs ha dedicato un post su Instagram all’inizio di questa nuova carriera: "Non ho parole per spiegare quanto sia straordinaria questa collezione. È un onore essere parte della visione di Coperni”, ha scritto Eve a corredo di un’immagine dell’outfit indossato, che comprendeva una maglietta verde fluo a collo semi-alto e una gonna nera con disegni geometrici.