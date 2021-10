Svolta caso Maddie McCann: nuove prove contro Christian Brueckner

Sarebbe stato il quarantaquatrenne Christian Brueckner a rapire e uccidere la piccola Maddie McCann che nel 2007 si trovava in vacanza con i genitori in Portogallo. Di questo è convinto il procuratore tedesco Hans Christian Wolters che accusa, per ora informalmente, Brueckner che si trova già in carcere a OldenBurg, in Germania, per reati di pedofilia. Dopo un anno di indagini sul sospettato il procuratore tra pochi mesi formalizzare l’accusa, ma ha dichiarato di voler prima raccogliere quante più prove possibili.

Maddie scomparve a soli 3 anni da una stanza d’albergo in cui i genitori l'avevano lasciata sola in compagnia dei due fratellini di due anni. Si sospettò subito che potesse essere morta nella sua stanza visto che due cani addestrati a ritrovare cadaveri fiutarono qualcosa proprio nella stanza, ma il suo corpo non fu ritrovato e quindi non ci fu alcuna conferma ufficiale. Brueckner, già condannato in passato per lo stupro di una turista di 72 anni e altri reati tra cui pedofilia e abusi sessuali, fu dichiarato sospetto dal 2020; in effetti l'uomo visse in Portogallo, proprio nell’Algarve dove avvenne il rapimento, tra il 1995 e il 2007. Secondo le ipotesi avrebbe fatto irruzione nella stanza per rubare, ma trovandosela davanti avrebbe deciso di prendere anche la piccola. Per le accuse ufficiali dovremmo aspettare fino a fine anno secondo Wolters che si dice sicuro al 100% di aver trovato il colpevole.