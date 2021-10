A 33 anni nonna: è record per la britannica Gemma Skinner Louise

Una mamma giovane sarà quasi certamente una nonna giovane, ma qui si parla di record: Gemma Luoise Skinner è diventata nonna a 33 anni, la nonna più giovane (documentata) del mondo. Si chiama Gemma Skinner la giovanissima nonna ed è madre di 3 bambini, la più grande Maizie che è appena diventata mamma a 17 anni, un’altra bimba di 10 anni e la più piccola che ha solo 4 anni ed è già zia! Gemma ha avuto la sua prima bimba a soli 16 anni e le due donne sembrano sorelle. Durante il parto l’infermiera che si è occupata dell’epidurale di Maizie, ha chiesto a Gemma se fossero sorella, una routine a cui le due sono abituate. Probabilmente ora la stessa cosa accadrà con Maizie e la neonata Larosa, appena crescerà.

Gemma ha raccontato alla stampa inglese che inizialmente era preoccupata per la precoce maternità della figlia: “La mia prima reazione è stata di preoccupazione, perché mi ricordo che non fu affatto facile per me quando scoprì di essere rimasta incinta, così giovane, ma ma non cambierei le cose per nulla al mondo e amo la nostra piccola famiglia. Maizie sta diventando una mamma in maniera così naturale che sono fiera di lei". Il parto è stato piuttosto complicato, ha raccontato la giovane nonna, con l’epidurale che non ha funzionato da un lato e la testa che è uscita prima di 3 minuti rispetto al resto del corpo, ma alla fine tutto è andato per il verso giusto. Adesso Maizie e il fidanzato diciannovenne Jack vivono entrambi dalla nonna Gemma che così può aiutarli nella gestione della piccola Larosa.

In Gran Bretagna l’età media per diventare nonne è di 63 anni, mentre in media si diventa mamme a 29 anni.