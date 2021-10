Il nuovo Superman combatte contro i cambiamenti climatici e ha una relazione gay

La DC Comics ha annunciato la svolta proprio in concomitanza con il Coming Out Day, che si è celebrato ieri 11 ottobre in tutto il mondo. Il soggetto al centro della rivelazione però è un personaggio di eccezione: il nuovo Superman, il figlio di Clark Kent e protagonista del fumetto Superman: Son of Kal-El, ha fatto comng out. Il nuovo supereroe, Jon Kent, è leggermente più all’avanguardia del papà; il giovane Superman combatte gli incendi causati dai cambiamenti climatici, è attento alla politica e si innamora di un collega, il giornalista Jay Nakamura, l'alter ego maschile di Lois Lane se vogliamo. La novità bisex del fumetto è stata annunciata da alcune vignette uscite in anteprima e pubblicizzate anche attraverso i social che preannunciano un fumetto arcobaleno mostrando il bacio tra Jon e Jay che sarà contenuto nel numero di novembre.

Tom Taylor, autore del nuovo fumetto, ha commentato così la scvolta nella storia di Superman: “L'idea di sostituire Clark Kent con un altro eroe bianco etero mi è sembrata un'occasione mancata", ha detto in un'intervista, ma poi è stato lui stesso ad annunciare il bacio gay in anteprima attravero si social: "Il simbolo di Superman ha sempre significato speranza, verità e giustizia. Oggi, quel simbolo rappresenta qualcosa di più. Oggi, più persone possono vedersi rappresentate nel più potente supereroe dei fumetti”, ha scritto come didascalia.

Superman non è il primo supereroe che strizza l’occhio alla comunità LGBT, prima di lui c’è stato il coming out di Robin nel recente Batman: Urban Legends #6. Gli eroi stanno al passo con i tempi sotto ogni punto di vista.