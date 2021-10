Secondo gli Usa la Cina ha testato un missile ipersonico con capacità nucleare

Il Financial Times descrive un Cina dal grande avanzamento tecnologico in materia “spazio”; La testata scrive di "una capacità spaziale avanzata che ha preso di sorpresa l'intelligence Usa". Secondo il Financial la Cina ad agosto avrebbe testato un missile ipersonico con cpacità nucleare, che prima avrebbe circumnavigato la Terra, poi si sarebbe diretto verso il suo bersaglio, mancandolo di appena 24 miglia (circa 32 km); un risultato comunque sorprendente per gli americani che attestano l’avanzamento delle Cina in fatto di armi supersoniche. Le fonti della testata giornalistica hanno anche affermato che il veicolo ipersonico è stato trasportato da un razzo Long March, i cui lanci vengono solitamente annunciati, mentre il test di agosto è stato tenuto stranamente nascosto. Quello delle armi iperoniche è un campo in cui stanno lavorando Usa, Russia e Cina, sviluppando i cosiddetti cosiddetti Hypersonic Glide Vehicles. Queste armi sono in grado di volare a una velocità cinque volte superiore a quella del suono, sono più lenti di un missile balistico ma al contrario della traiettoria fissa del missile balistico, possono essere manovrati; questo è un aspetto molto interessante perché aumenta le difficoltà di tracciabilità del missile stesso.