Come sarebbe Denise Pipitone oggi?

Molte persone che hanno seguito la terribile scomparsa di Denise Pipitone si chiedono che faccia potrebbe avere oggi, a 17 anni dalla sua scomparsa, avvenuta quando la piccola aveva solo 4 anni.

Grazie alla tecnologia sono state fatte numerose ricostruzioni del suo volto, questa tecnica si chiama Age Progression; l’ultimo risultato di queste proiezioni è una foto pubblicata da Piera Maggio, mamma di Denise, su Facebook, accompagnata da questa didascalia: “Il nuovo invecchiamento è stato realizzato su commissione dalla dott.ssa Paloma Joana GALZI, Forensic Imaging Specialist, Alexandria VA, US. attraverso le foto originali di Denise, dei genitori e del fratello. Ringraziamo per il lavoro svolto". Tutto questo è segno che la mamma non perde le speranze di poter ritrovare viva la figlia Denise, che oggi avrebbe 21 anni. Dopo la delusione per la sentenza del 2020 in cui l’imputata Jessica Pulizzi, sorellastra di Denise, è stata assolta dall'accusa di averla rapita, Piera Maggio aveva dichiarato: “Provo una grande amarezza e una delusione enorme, ma adesso pretendo di sapere chi ha sequestrato la mia bambina. Denise non si è volatilizzata nel nulla né è stata rapita dagli alieni. Gli inquirenti mi dicano dove è la mia bambina e chi l'ha presa. Come madre pretendo queste risposte”. Le risposte alle sue domande non sono ancora arrivate, ma la ricerca non si arresta.