Manda il marito a fare la spesa con una lista “for dummies”

Per alcune persone fidarsi di qualcun altro è davvero difficile, soprattutto quando si tratta di faccende di casa; la storia di questa donna che manda il marito a fare la spesa ne è l’esempio lampante. Prima di mandarlo al supermercato non gli ha preparato una semplice lista della spesa con un elenco puntato di ciò che serviva, ma si è adoperata per fornirgli una lista illustrata dei prodotti con tanto di mappa per localizzare all’interno del supermercato: una vera lista della spesa for dummies. Ovviamente la moglie ha colto l’occasione per documentare il suo lavoro certosino con un divertente video su TikTok che ha aperto il dibattito sui mariti che fanno la spesa: era davvero necessario fornire una guida del genere oppure l’uomo è stato sottovalutato? Qualcuno di molto severo ne ha approfittato per commentare: "fai prima a divorziare da lui che mandarlo a fare la spesa”; altri meno drastici suggeriscono "fai prima ad andare tu a fare la spesa". A guardarla bene la lista è davvero semplice: avocado, pizza surgelata, uova, niente di difficile da trovare in un qualsiasi supermercato insomma. Il marito in questione deve essere un caso disperato.