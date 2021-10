Milano è la città italiana con più denunce: record negativo per il capoluogo lombardo

Milano è una delle città italiane più vive e industrializzate, ma ha anche alcuni difettucci, come un alto tasso di criminalità che si rispecchia nel primato delle denunce tra le città italiane. Oltre 72mila solo per furto, 5479 quelle per furto in esercizi commerciali per cui Milano si classifica al secondo posto. Vanno forte in tutta la Lombardia anche i furti informatici che nel 2021 hanno avuto un vero e proprio boom, complice il lockdown; anche i ladri insomma hanno lavorato in smart working. Nel settore truffe digitali si distinguono Mantova e Brescia; Pavia, invece, ha il primato riciclaggio di denaro Con il ritorno alla normalità delle attività commerciali e non, c’è stato un nuovo boom di furti vecchio stile; +35% per i furti con strappo e + 16% per i furti ai motocicli e autovetture. I dati sono stati elaborati dal Sole 24 Ore sui numeri comunicati da tutte le forze di polizia; subito dopo Milano segue Bologna e poi Rimini; Roma a sorpresa è solo settima. La città in cui si dovrebbe stare più sicuri (o in cui si denuncia meno) è Oristano, in Sardegna; ormai ribattezzata “la città più sicura d’Italia”.

Dalla ricerca emerge comunque che praticamente ogni Regione ha la sua particolare specializzazione in un certo tipo di reato. L’Italia è bella perché è varia.