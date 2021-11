Di solitudine si muore: soprattutto gli uomini!

Essere single può essere appagante, divertente, liberatorio per qualcuno, ma la scienza ci dice che non fa così bene, anzi, questo status nasconde un sacco di insidie, soprattutto per gli uomini. Non è vero quindi che gli uomini belli e tenebrosi non vedono l’ora di starsene in pace senza una compagna tra le scatole. Uno studio dell’Università del Nebraska, pubblicato sul Journal of Men’s Health ha rivelato che i maschi single o divorziati hanno un tasso di mortalità più elevato e una maggiore possibilità rispetto agli uomini in una relazione stabile di soffrire di depressione o dipendenze.

Nei divorziati la percentuale di rischio suicidio arriva al 39% in più e in generale in questa categoria a risentirne è la salute mentale. Gli uomini divorziati sono più inclini ad avere sia le malattie più comuni che quelle più gravi come cancro e infarti. L’amore quindi fa bene al cuore, non è solo una frase romantica, ma la verità.

Il dott. Ridwan Shabsigh, presidente della Società Internazionale di Salute Maschile, ha voluto commentare i risultati di questo studio: “Gli uomini sono profondamente colpiti da traumi psicologici ed eventi negativi della vita quali il divorzio, un fallimento, la guerra, il dolore. Sono urgentemente necessarie ricerche sull'impatto di questi eventi e lo sviluppo di linee guida diagnostiche e terapeutiche adeguate per i professionisti”. Insomma anche gli uomini piangono e si disperano per la fine di una relazione; nessuno ama stare da solo per sempre.