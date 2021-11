Il video di una scopa volante finisce su TikTok e lascia tutti a bocca aperta

L’utente di TikTok @theonenamedlucca ha condiviso un video davvero inspiegabile: una scopa volante sospesa nel cielo. Il 3 novembre scorso, un corriere di Amazon si trovava in giro per alcune consegne quando qualcosa ha attirato la sua attenzione: in cielo c’era quella che effettivamente sembrava una scopa da strega fissa nel cielo. Il ragazzo deve avere visto troppe volte il film di Harry Potter, eppure dal video sembra davvero che ci sia un oggetto volante non identificato che ha tutta l’aria di essere una scopa, esattamente come quelle utilizzate per giocare a QUidditch nella saga di Harry Potter. Il video ha ovviamente fatto impazzire il web con 7 milioni di visualizzazioni e 29.5 mila commenti. Moltissimi sono i commenti scettici che pensano che si tratti di un’illusione ottica o di sporcizia sul parabrezza che desse l’impressione che ci fosse una scopa in aria o che forse si trattasse di un drone (a forma di scopa di saggina). Per provare a fugare ogni dubbio il fattorino ha poi pubblicato altri video raccontando i dettagli dell’accaduto; accanto a lui ci sarebbe stato anche un collega che può testimoniare l’esistenza della scopa volante. “Non so cosa dirvi, non ho delle spiegazioni, non ne ho idea. Posso solo dirvi che mi è accaduto. Non vi erano fili, né nulla. Seriamente“, ha concluso.