Trova 500$ dentro al libro usato appena acquistato: giusto tenerli?

Avete mai comprato qualcosa dal mercatino dell’usato? Spesso dentro agli oggetti di seconda mano capita di trovare bigliettini d’amore dimenticati, fotografie dei vecchi proprietari e cose così. Ad un ragazzino americano è andata decisamente meglio; dentro il libro “Arancia Meccanica” acquistato di seconda mano ha trovato ben 500$, probabilmente dimenticati dal precedente proprietario. Il ragazzo non credeva ai suoi occhi quando ha fatto la felice scoperta mentre si accingeva a iniziare la sua lettura e ha comunicato la buona notizia alla mamma. La donna però non l’ha presa così bene come il figlio; si è fatta prendere dai sensi di colpa e da un dubbio morale: i soldi vanno restituiti o no?

Per trovare una risposta valida ha interrogato la community di Twitter e come spesso accade le risposte sono state le più svariate. C’è chi sostiene che il libro ora sia effettivamente proprietà del ragazzo con tutto quello che c’è all’interno e chi invece sostiene che non sia corretto approfittare in una distrazione o errore altrui. Alla fine la storia si è conclusa bene per il ragazzo che ha trovato la banconota fortunata; il negozio dell’usato non è riuscito a rintracciare il proprietario e i soldi sono rimasti al ragazzo, con buona pace anche della mamma che ha fatto il suo dovere tentando di restituirli.

Voi che avreste fatto?

My son bought a book at the Goodwill store for 50 cents. When he got home he discovered $500 tucked into the pages. Of course he’s excited and wants to keep it. (He’s 30, I have no say) What would you do?