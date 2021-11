Il magazine People ha eletto Paul Rudd Uomo più sexy del mondo 2021

Il consueto premio che il magazine People attribuisce ogni anno all’uomo più sexy del mondo, quest’anno è andato a Paul Rudd, attore, sceneggiatore, produttore cinematografico e comico statunitense. Il cinquantaduenne ha appreso la notizia con un po’ di sorpresa e tanta ironia: “Vado subito a preparare i biglietti da visita”, ha scherzato, “sono perfettamente consapevole che quando la gente leggerà il mio nome dirà: Cosa?!?!’” E intanto zitto zitto, l’Ant-Man della Marvel ha surclassato avversari del calibro di Chris Evans, e neanche lui ci crede: "Ci sono così tante persone che dovrebbero ricevere questo onore prima di me". Forse è proprio la sua umiltà ad accrescere il fascino che gli è valso la vittoria. Prima di lui altri supereroi Marvel avevano ricevuto lo stesso premio: Chris Hemsworth nel 2014 a Ryan Reynolds nel 2010.

Paul Rudd vive con la moglie e due figli si 17 e 12 anni, ed era con loro quando ha ricevuto la notizia: "L'ho saputo via email e lei è stata l'unica a cui l'ho detto subito. All’inizio è rimasta tra lo stupito e il divertito, ma poi ha commentato ‘Beh, ci hanno visto giusto’. Probabilmente mentiva, ma è stata molto dolce, devo riconoscerlo. Del resto, cos’altro avrebbe potuto dire?”. Infine ha ironizzato su due colleghi bellissimi che ormai sente come suoi pari: “Adesso, finalmente, sarò invitato a qualcuna di quelle fantastiche cene con George Clooney, Brad Pitt e Michael B Jordan. Mi ci vedo, del resto, alle feste sugli yacht, anzi, spero di bazzicare gli yacht sempre di più!”.