L'Orbital Assembly Corporation vuole costruire il primo hotel nello spazio

L’Orbital Assembly Corporation ha in progetto di dedicarsi al turismo spaziale e costruire un albergo tra le stelle che sarà in grado di ospitare fino a 280 persone, più 112 membri dello staff. A darne l'annuncio è Lega Nerd, che riporta le parole di Tim Alatorre, vicepresidente della startup; illustrando con entusiasmo l’iniziativa, ha dichiarato: “Un domani andare a Parigi per una settimana o soggiornare nello Spazio sarà una semplice questione di preferenze, e non di soldi”. L’albergo stellare si chiamerà Voyager Station e aprirà nel 2027 e al suo interno ci saranno un ristorante, un bar, una sala concerti, una palestra e persino un cinema, tutto il necessario per godersi una vacanza. Disponibili anche alloggi fino a 500 metri quadrati con angoli cottura, suite più intime e soprattutto bagni normalmente fruibili come quelli sulla Terra, senza dover fare le acrobazie che siamo abituati a veder fare agli astronauti. Dentro la struttura ci sarà una gravità artificiale creata dalla forza centrifuga per rendere la vita più facile agli ospiti. Insomma l’esperienza si prospetta davvero unica nel suo genere, anche se il vero problema potrebbe essere il viaggio, non così economico. Di questi tempi però il turismo spaziale è super inflazionato grazie alle imprese di Richard Branson e Jeff Bezos che cercano di rendere lo spazio più accessibile ai turisti più abbienti e curiosi, quindi forse c'è speranza all'orizzonte (spaziale).