C’è un piccolo asteroide vicino alla Terra che potrebbe essere un frammento di Luna

C’è un asteroide di dimensioni ridotte che orbita vicino alla Terra; avendo un diametro di soli 40 metri è molto difficile da monitorare anche con i telescopi più potenti, fa parte di quella categoria denominata “quasi-satelliti”. Kamo Oalewa è il nome del frammento, termine che in un cantico hawaiiano indica i corpi celesti oscillanti. Il quasi-satellite ha un'orbita che comprende sia il sole, che il pianeta Terra, che la Luna. Osservando lo spettro della luce riflessa dall’asteroide gli scienziati hanno notato che questo corrisponde perfettamente alle rocce lunari analizzate nelle missioni Apollo della Nasa. Vista la sua insolita orbita è difficile che si tratti di un oggetto della fascia di asteroidi tra Marte e Giove. L’ipotesi più probabile che si tratti di un frammento lunare, se fosse confermato, si tratterebbe dell’unico asteroide con questa origine. Non ci sono però certezze sul motivo per cui questo pezzo di roccia stia andando alla deriva, è probabile che a causare il suo distacco sia stata una collisione avvenuta ragionevolmente tra i 100mila e i 500 anni fa. Queste deduzioni sono state riportate in un articolo del Guardian sulla base delle dichiarazioni di alcuni scienziati che hanno studiato Kamo Oalewa utilizzando il Large Binocular Telescope sul monte Graham nel sud dell’Arizona.