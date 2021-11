La tecnologia è sempre più invadente: tutti sanno sempre dove siamo e spesso anche con chi grazie a post, tag e geolocalizzazione. Whatsapp fa un passo verso la tutela della privacy dei suoi utenti; a breve sarà possibile nascondere il proprio status solo ad alcuni contatti, creando una sorta di blacklist da cui nascondere la propria attività online.

Fino ad ora le impostazioni prevedevano di mostrare l'ultimo accesso e altre info a “Tutti, I miei contatti” o “Nessuno”, senza mezzi termini. Ma adesso Whatsapp ha mostrato in anteprima come sarà uno dei prossimi aggiornamenti: ci sarà la possibilità di mostrare l’ultimo accesso a “i miei contatti eccetto…”; in questo modo ci sarà la possibilità di sbizzarrirsi nel decidere a chi concedere info in più o in meno. C’è chi inserirà immediatamente in lista nera i contatti di lavoro per fare finta di essere assolutamente irreperibile, o chi magari lo utilizzerà solo per nascondersi dalla fidanzata o dal fidanzato apprensivo. Ma attenzione perché la limitazione coinvolge anche le impostazioni Immagine del profilo e Informazioni, quindi rende evidente a chi vi ha tra i suoi contatti che lo avete inserito nella lista “rompipalle”. Vale poi la regola di reciprocità, già attiva per altre restrizini ai contatti fatte wu Whatsapp: se non mostrate l'ultimo accesso a qualcuno, non potrete vedere il suo ultimo accesso. Fatene un uso parsimonioso!