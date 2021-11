Australia: paura per il super ragno velenoso Atrax robustus

Un ragno così grande non si era mai visto, neanche in Australia dove sono abituati agli insetti più pericolosi e spaventosi. A dare notizia del ritrovamento è la pagina web dell’Australian Reptile Park di Somersby. Qualcuno ha lasciato davanti al cancello della struttura un contenitore con dentro l’ingombrante ospite e senza alcun bigliettino. Analizzandolo hanno capito che si trattava di un atrax robustus australiano che misura oltre otto centimetri con ben due centimetri di zanne, mentre il corpo è lungo 5 centimetri. Si tratta quindi dell’esemplare più grande mai visto almeno in Australia.

Michael Tate, responsabile della struttura ha spiegato che si tratta di un’eccezione: “È insolitamente grande e se riusciamo a convincere il pubblico a consegnare più ragni come questo, il risultato sarà solo il salvataggio di più vite umane a causa dell’enorme quantità di veleno che possono produrre le zanne di questi esemplari”.

Il motivo della consegna è proprio questo; la struttura invita i cittadini a catturare i ragni più velenosi o pericolosi così che loro possano analizzarli e perfezionare gli antidoti, il ragno consegnato in questo caso è però una femmina, mentre sono i maschi ad essere solitamente utilizzati per il prelievo del veleno e le conseguenti analisi. Il centro terrà comunque il gigantesco ragno femmina, almeno non se ne andrò in giro a terrorizzare esseri umani.