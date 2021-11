La rivelazione shock di Rocco SIffredi: “Arisa è sexy a livelli surreali”

Arisa in versione sexy sta facendo discutere parecchio di sé; la cantante infatti ha pubblicato alcuni scatti provocanti sul suo profilo Instagram, forse con l’intento di ravvivare un po’ i suoi fan in occasione dell’uscita del suo ultimo album “Ero Romantica”. La cantante originaria della Basilicata sta facendo incetta di like e complimenti tra cui quelle di uno che di donne sexy se ne intende: Rocco Siffredi. In un’intervista rilasciata a Men On Wheels, il porono divo ha dichiarato: “Io sono un suo fan, a me piace molto come donna, sia fisicamente, sia per il modo di pensare e fare. È sexy a livelli surreali. Ho sentito numerosi personaggi famosi e persone comuni che mi hanno inondato di messaggi quando hanno visto le foto e letto le dichiarazioni: sono tutti impazziti per lei. Ha detto che farebbe solo roba soft, dunque incompatibile con il mio modo di lavorare. Io farei di tutto per girare una scena con lei”.

In passato i due avevano avuto anche un piccolo disguido quasi finito in tribunale; Siffredi all’epoca in cui Arisa era giudice di X factor aveva pubbicato una clip erotica con protagonista un’attrice molto simile ad Arisa, questo aveva creato molta confusione nei fan che credevano si trattasse di lei. All’epoca si risolse tutto a tarallucci e vino con Siffredi che accettò di non mostrare più il video “Xxx factor”. Ora la sua idea sarebbe riproporre un video simile, ma con la vera Arisa come protagonista. Attendiamo una replica dalla cantante che per ora si limita a dire oggi si sente quanto mai “bella e attraente”