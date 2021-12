Il principe Harry: lasciate il lavoro se non vi fa stare bene

Il principe Harry ha dimostrato negli ultimi anni di sapere mettere le proprie esigenze davanti agli impegni lavorativi. Insieme alla moglie Meghan Markle si è praticamente licenziato dalla Casa Reale per andare a vivere una vita “tranquilla” negli USA con i figli e la moglie, lontano dalle incombenze da Principe. Commentando l’ondata di licenziamenti aventi in USA durante la pandemia, ha detto: “Non sono state tutte negative. È segno che con la consapevolezza di sé arriva la necessità di cambiare”- sembra che parli anche sella sua storia in fondo, “Molte persone, in tutto il mondo, sono state bloccate in lavori che non hanno portato loro gioia, e ora mettono al primo posto la loro salute mentale e la loro felicità. Questa è una cosa da celebrare”. Harry aveva parlato di salute mentale anche in The Me You Can’t See, un documentario prodotto insieme ad Oprah Winfrey; in più il Principe è ai vertici di Better Up, una start up che si occupa proprio di salute mentale. D’altronde con la sua scelta di lasciare la Royal Family per tutelare se stesso, la consorte e i figli, ha ampiamente dimostrato quali siano le sue priorità, e nonostante non sia stato facile farlo capire alla Famiglia Reale, il principe sembra aver fatto la scelta migliore in assoluto per stare bene.