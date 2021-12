La nipotina crea un manuale illustrato alla nonna imbranata con il telefono

Tutti noi abbiamo un parente negato con la tecnologia, spesso sono i nonni, ma a volte anche mamma e papà non scherzano. A volte però il telefonino è fondamentale per rimanere in contatto. Così Tabahta Gonzalez, 21 anni, ha deciso di creare una vera e propria guida illustrata per l’utilizzo dello smartphone e regalarlo alla sua nonnina appena prima di lasciare il Messico per gli Stati Uniti. Ha riportato alcune foto della sua guida fatta a mano in un post su Twitter: “La mia nonnina vive da sola e io vivo in un altro paese, così ho fatto una guida alla mia nonna perchè impari a utilizzare il suo primo cellulare, visto che non ha idea di come si faccia. Mi auguro che capisca”. Nella guida la nipotina spiega tutto: da come si accende il telefono, a come si fa una chiamata vocale normale, fino a spiegare come funziona una videochiamata. Tutto il necessario per rimanere in contatto con la nonna insomma: "È come la mia seconda madre - ha dichiarato la ventunenne riferendosi alla nonna - è molto forte e lotta sempre per ottenere ciò che vuole”. Utilizzare il telefono le servirà per sentire la nipote, ma anche per guadagnare indipendenza: "Voglio che mia nonna sappia difendersi e non dipenda da nessuno per contattarci o fare altre cose". Adesso la guida sta facendo il giro del web e chissà che non possa servire ad altri nonni!