UK: l’azienda fa il regalo di Natale solo agli AD e chiede di pagarlo ai dipendenti

Una delle tante cose belle di lavorare per un’azienda, grande o piccola che sia, è che a Natale oltre alle tredicesima arriva anche il regalo aziendale: che sia una bottiglia di vino, un panettone o un bonus, va bene tutto. In questa particolare azienda inglese, invece il reparto delle Risorse Umane ha gentilmente chiesto ai lavoratori un contributo di 15 sterline, circa 20 euro, per comprare il regalo di Natale a CEO e CTO. Inutile dire che la curiosa proposta non è stata accolta con favore da i dipendenti; uno di loro ha riportato la questione su Reddit scatenando un moto di approvazione generale : tutti credono che sia un’idea assurda.

Chi ha postato il messaggio ha scritto: “Quei soldi andranno ai mii figli, non ad ingrossare le tasche dei dirigenti che guadagnano minimo 5 volte tanto il mio stipendio ogni mese”. Tra i tanto che lo supportano qualcuno consiglia: “Digli che non hai 20 euro perché non ti pagano abbastanza”. Nonostante sembri un’idea folle, pare che questo non sia il solo caso in cui i dipendenti pagano per i regali dei quadri. Un utente ha raccontato: “Quando lavoravo in una grande catena di ristoranti, le risorse umane trattennero 10 euro da ciascuno dei nostri stipendi per regalare al CEO un quadro costosissimo per i suoi 50 anni, ma lui era milionario!”. Sembra folle. Voi cosa fareste, li dareste questi 20 euro per la causa?