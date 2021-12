Brad Pitt riapre i Maraval Studios e si dedica alla musica

Sapevamo già che Brad Pitt fosse un personaggio eclettico, ne abbiamo un’ulteriore conferma ora che ha deciso di investire nel mondo della musica: in collaborazione con Damien Quintard ha deciso che riporterà agli antichi splendori i Maraval Studios, un tempio della musica che si trova in Francia, qui artisti come Pink Floyd, AC/DC, The Cure e Cranberries hanno inciso i loro migliori album. Lo studio fu costruito nel 1977, ma è caduto in disuso da circa 20 anni; ora l’intenzione è di ridargli vita, facendolo diventare un luogo di ispirazione per i giovani talenti che vorranno incidere la loro musica.

“Sono rimasto stupito da quanto fosse sensibile e preciso nella sua analisi della musica”, ha dichiarato Quintard, socio di Pitt in questa impresa. Il progetto prevede di ripristinare le attrezzature di registrazione originali integrandole con ambienti moderni e smart dotati di cabine di registrazione, postazioni di lavoro per l'editing audio e video, apparecchiature musicali esclusive e sintetizzatori. L’edificio sarà poi collegato a una torre dove gli artisti possono rilassarsi nei momenti di pausa, fare un tuffo in piscina o degustare una cena gourmet preparata dallo chef della struttura. La proprietà di Château Miraval, questo il nome originale, fu la location da sogno scelta da Brad Pitt e Angelina Jolie per pronunciare il loro fiabesco “Sì”, speriamo che questo nuovo progetto abbia più fortuna del loro matrimonio, ormai naufragato con tanto di battaglie legali.