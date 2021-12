Kim Kardashian e la sua nuova vita: legalmente single e aspirante avvocato

Kim Kardashian sta dando una significativa svolta alla sua vita e alla sua carriera. La famosa imprenditrice ha annunciato qualche giorno fa su Instagram di aver superato il suo primo esame per intraprendere la carriera di avvocato. Non è stato facile, come racconta lei stessa: “Ho fallito questo esame 3 volte in due anni, ma mi sono fatta forza e ho studiato meglio per provare ancora fino a che non ce l’ho fatta”. L’esame è diviso in due parti, ma Kardashian ha rassicurato i fan sul fatto che la prima fosse la parte più impegnativa da superare. Nel frattempo ha avviato la causa per divorziare dal marito Kanye West e abbandonare il suo cognome, acquisito sette anni fa. Nel frattempo lui lancia messaggi contrastanti, le invia dediche d'amore, anche pubblicamente, ma nel frattempo convive a Malibù con la nuova fiamma, la giovane influencer e modella Vinetria. Durante un concerto di beneficenza del 9 dicembre, Kanye West avrebbe cambiato le parole del finale della sua canzone Runaway per chiedere all'ex moglie di tornare insieme: “Baby, ho bisogno che tu corri indietro da me… più specificamente, Kimberly”. In tutta risposta, la Kardashian il giorno dopo si è rivolta a un giudice per farsi dichiarare ufficialmente single e per abbandonare il cognome da sposata. D'altronde la ragazzo ora è felice con l’attore Pete Davidson e vuole concentrarsi sul suo nuovo sogno di diventare avvocato.