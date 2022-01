Sai perché alcuni maglioni hanno una “V” ricamata sul collo?

Tutto è iniziato con le felpe, le primissime felpe mai inventate. Benjamin Russell era un giocatore di football all’Università dell’Alabama; a quel tempo come divisa si usava un maglione in lana, decisamente scomodo e pungente. Così Benjamin propose al padre, proprietario della Russell Manufacturing Company che fabbricava intimo per donne e bambini, di ideare una soluzione alternativa. Utilizzando il morbido cotone che veniva usato per produrre la biancheria intima, il padre creò la primissima felpa, fatta per assorbire il sudore: la sweatshirt. Era il 1926.

Il triangolo rinforzato sul collo era parte del modello, proprio come punto di accumulo del sudore e per evitare che la felpa si rovinasse, allargandosi con l’utilizzo. Oggi la Russell Athletic vende vestiti casual, ma non ha abbandonato il collo “V-notch” e ne racconta l’origine e l’evoluzione sul proprio sito: “La felpa originale inventata è molto simile a quella che noi chiamiamo una felpa a girocollo, come dimostra la piccola tacca a V intorno al colletto. Questo pezzo di cotone più spesso e triangolare aiutava a raccogliere il sudore e a controllare lo stiramento del colletto dopo anni di usura. Oggi, invece, la felpa a girocollo è diventata un pullover largo, a maniche lunghe e senza colletto. Questa maglia di cotone tende a calzare strettamente con polsini elastici ed è comunemente indossata durante l’attività atletica”. La cucitura serve anche anche mantenere la forma intorno al collo, motivo per cui il cosiddetto “V-notch” è stato adottato anche da molte felpe con cappuccio, pullover e t-shirt.