Il fidanzato traditore smascherato dal riflesso sugli occhiali da sole

Si fa spesso quando si è via lontani dal proprio partner: si manda una foto ricordo, un selfie, per far vedere che va tutto bene e rendere partecipe l’altra persona, anche se si trova distante. Così ha fatto il fidanzato della tiktoker Angela che a suo dire si trovava in vacanza da solo a fare kayak; nello scatto che ha inviato ad Angela però non poteva sfuggire a un occhio attento il riflesso nell’occhiale da sole di lui che mostrava nitidamente un’altra donna! Insomma questo ragazzo si è dato la zappa sui piedi. Eppure diceva di essere via da solo.

Angela ha colto la ghiotta occasione per raccontare tutto su TikTok mostrando lo scatto incriminato e la conversazione in cui lui a un certo punto smette di rispondere forse in cerca di un'ancora di salvezza che non ha mai più trovato. Come didascalia del video la ragazza scrive: “Come ho finalmente beccato il mio ragazzo che mi tradisce e poi mi chiama per rompere una volta che è stato scoperto”. Insomma il ragazzo era un po’ che si faceva la sua bella vita con l’amante e forse non vedeva l’ora di scaricarla, certo ci sono modi più delicati per porre fine a una storia che non va. Morale: diffidate sempre delle persone con gli occhiali da sole, nascondono qualcosa!