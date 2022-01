Si sono spenti definitivamente i BlackBerry

La morte dei BlackBerry era giù stata annunciata da tempo, ma quando succede fa sempre impressione, soprattutto pensando che 10 anni fa era il BlackBerry era stato scelto da tutti come telefono dell’avanguardia digitale, grazie al suo tastierino permetteva di scrivere mail e quindi lavorare anche con quel piccolo strumento. Una rapida ascesa che culminava nel 2009 quando il 20% degli smartphone venduti era un BlackBerry, il suo fatturato era cresciuto in 3 anni del 77%. E poi il declino, rapido come è stato il successo.

Dal 4 gennaio tutti gli smartphone con sistema operativo BlackBerry sono inutilizzabili: "I servizi legacy di BlackBerry 7.1 OS e dei precedenti, come per BlackBerry 10, BlackBerry PlayBook OS 2.1 e le precedenti, non saranno ulteriormente disponibili a partire dal 4 gennaio 2022. A partire da questa data, i dispositivi con questi servizi e software legacy con connessioni (Wi-Fi e degli operatori) non saranno più affidabili per quel che riguarda il funzionamento, con il tutto che vale per dati, chiamate, Sms e numeri di emergenza", aveva annunciato l’azienda.

Probabilmente l’errore più grande della casa produttrice di smartphone è stato sottovalutare le potenzialità del touch screen colte a piene mani da Apple. In fondo la tastiera è da nostalgici, ma i nativi digitali sono abituati a muoversi con le dita sullo schermo. Anche la scelta di proseguire con il proprio sistema operativo ha contribuito alla condanna a morte di BlackBerry, Nel 2008 è arrivato Android che invece era adattabile e aperto e si è diffuso a macchia d'olio, laddove non c’era Ios.

E così il marchio che un tempo voleva dire “smartphone”, oggi vuol dire “occasione persa”.