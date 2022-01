Ricordate l’influencer che vende le sue flatulenze? A furia di accumulare aria è finita in ospedale

Ne abbiamo parlato solo poche settimane fa. Steph Matto stava guadagnando cifre astronomiche vendendo le sue flatulenze in barattolo, al prezzo anche di mille dollari a contenitore. L’influencer per stare dietro alle troppe richieste seguiva una dieta molto particolare a base di fagioli, uova e frullati proteici, tutto per aiutarla a produrre più gas possibile. Sicuramente la dieta funzionava per il suo scopo, ma le è costata un ricovero in ospedale! “Stavo così male che credevo che stessi per avere un infarto e che stessi per morire. Ho esagerato…“, racconta l’inflatulencer ai fan.

La ragazza si è recata urgentemente in ospedale dopo aver accusato sintomi simili a quelli di un infarto. Fortunatamente gli esami del sangue e l'elettrocardiogramma hanno escluso che si trattasse di infarto o ictus, ma il dolore al petto era dovuto ai troppi gas prodotti dalla sua dieta particolare. “Stavo avendo difficoltà a respirare. Ogni volta che ci provavo sentivo come un pizzico vicino al cuore. Questo mi ha fatto molto preoccupare”, ha continuato l’influencer che per fortuna sta già meglio. “I medici hanno detto che il dolore era dovuto alla pressione dei gas e che non si trattava assolutamente di un ictus o di un infarto. Mi hanno consigliato di cambiare dieta. Mi hanno anche dato un farmaco che limita la produzione di gas, cosa che ha mandato ko la mia attività”. Che sia la fine della sua carriera come venditrice di flatulenze? O forse deve solo darsi un attimo di tempo, per tornare a fare puzze più puzzolenti che mai.