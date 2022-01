Beckham bacia la figlia Harper e si accende la polemica

David Beckham ha pubblicato su Instagram una foto in cui bacia in bocca la figlia Harper dopo aver fatto una passeggiata insieme. La foto ha scatenato la polemica di chi non condivide il gesto. Non è la prima volta che Beckham si immortala mentre è molto affettuoso con i suoi figli, anche baciandoli in bocca, quindi niente di nuovo. Harper ha 11 anni ed è la piccolina di casa, a lei sono riservate probabilmente molte tenerezze.

Ma l’ex calciatore aveva già spiegato in passato la sua visione sull cose, rispondendo alle critiche: “Bacio tutti i miei figli sulle labbra, Brooklyn forse no, è grande e potrebbe trovarlo strano, ma con i bambini sono molto affettuoso. Questo è il modo in cui io e Victoria siamo cresciuti, ed è così che vogliamo crescere i nostri figli”. Non lascia spazio di replica dunque Beckham, pensate quel che volete, lui i figli li sbaciucchia. Prima di Harper, Beckham e Victoria hanno dato alla luce Brooklyn appunto, classe 1999 (lui sì, sarebbe strano baciarlo a 23 anni suonati), Romeo del 2000 e Cruz del 2005. I ragazzi sono comunque tutti già grandicelli per le smancerie. Aldilà della questione psicologica, del complesso di Edipo e dell’ambiguità, c’è anche chi banalmente sostiene che sia un passaggio di batteri superfluo, e in effetti di questi tempi, meglio evitare!