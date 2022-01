Cambiano il figlio al ristorante e lasciano i pannolini sporchi sul tavolo

Il profilo “Soy Camarero” su Twitter è una pagina spagnola che raccoglie in maniera ironica e divertente alcuni aneddoti che riguardano il mondo della ristorazione, visto da chi serve ai tavoli. Uno degli ultimi post pubblicato da un cameriere più che far ridere, fa riflettere: racconta una storia che dimostra poco rispetto per chi lavora. Una coppia con figli molto piccoli, dopo aver cenato nel locale in cui il ragazzo autore del post lavora, ha lasciato i pannolini sporchi del figlio sul tavolo. Vi sembra una cosa ragionevole? Sicuramente esistevano dei cestini in bagno dove gettarli. il cameriere è lì per sparecchiare il tavolo da avanzi di cibo e dalle stoviglie usate, non per raccogliere gli escrementi di neonato che nel frattempo avranno “profumato l’ambiente”. Il cameriera invita tutti i genitori a non farlo, come se ce ne fosse bisogno!

I commenti sono tutti di condanna per un atteggiamento così menefreghista e maleducato nei confronti di chi lavora. In molti suggeriscono in questi casi di rincorrere i proprietari con l’immondizia in mano e ricordare loro: “Scusate, avete dimenticato questi”, certamente sarebbe uno spettacolo vedere le loro facce! Purtroppo però questo tipo di reazione deve essere gestita dal proprietario del locale e non dal cameriere per cui vige la regola che “il cliente ha sempre ragione”.