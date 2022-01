La suocera ficcanaso rovista tra le sue cose senza chiedere

Le suocere sono un po’ invadenti per definizione, ma quando è troppo è troppo! Una donna ha raccontato di essersi accorta che la suocera rovista puntualmente tra le sue cose senza chiedere permesso, cosa che a lei dà i nervi; così la giovane ha deciso di darle una lezione esilarante: “Ho comprato una casa sette anni fa e ho incontrato il mio fidanzato, Al, quattro anni fa – racconta la donna in uno sfogo – Quest'anno si è trasferito. Stiamo parlando di farla diventare una casa per entrambi. Quando viene sua madre, è una specie di ficcanaso. Quando sono infastidita, lei dice ‘Stavo solo aiutando con le faccende domestiche’ ecc. Una cosa su cui ha curiosato era davvero imbarazzante. Nel mio ufficio a casa, c’è un bigliettino sul mio monitor che dice ‘Sono intelligente, sono abile, mi merito grandi cose’, È stata una cosa sciocca che il mio terapeuta mi ha consigliato per mettermi in modalità di sicurezza e autostima prima di un colloquio. Comunque, dopo averlo letto ha fatto un commento riguardo al mio ego...". Così la donna infastidita dalla suocera ha creato dei falsi bigliettini ancora più strambi e li ha seminati in posti in cui la suocera non avrebbe mai dovuto ficcare il naso. “Per scherzo, ho deciso di farlo di nuovo. Ho invitato il mio migliore amico e abbiamo scritto un mucchio di ‘affermazioni’ da nascondere". Ad esempio nell’armadietto dei medicinali c’era scritto: “I miei denti ricresceranno! Sono simile a uno squalo e potente!”. Nella scrivania invece il biglietto mitomane diceva: “Non mi limiterò a raggiungere la vetta dell'azienda, ma mi farò strada fino alla vetta del mondo!". Le frasi, effettivamente un po' da pazza, hanno convinto la suocera a parlare con il figlio, avvertendolo della pazzia della donna che in realtà si è fatta una risata e ha spiegato al fidanzato lo scherzetto. Pensate che alla fine l'uomo si è anche arrabbiato con la fidanzata e la coppia ha litigato. Della serie: cornuta e mazziata la giovane donna!