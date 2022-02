Dormire con la tv accesa non fa bene alla salute

I ricercatori dell'Università austriaca di Salisburgo hanno effettuato uno studio sul sonno e ne hanno pubblicato i risultati sul Journal of Neuroscience. L’obiettivo dello studio era quello di monitorare il comportamento del cervello umano durante il sonno. Mentre dormiamo riusciamo comunque a monitorare ciò che sta accadendo nei dintorni. Per farlo, utilizziamo l'udito. E siamo ancora fortunati, alcuni animali dormono addirtittura con un occhio chiuso e uno aperto: balene, delfini e diversi volatili riescono a riposare un emisfero per volta del cervello per rimanere vigili e scampare pericolòi mortali. A

Noi umani, lichiudiamo entrambi, ma dai dati estrapolati dallo studio risulta chiaro che dormire con la tv accesa non sia una buona idea. La televisione in sottofondo non ci fa riposare completamente, perché sentiamo i suoni e le voci e non riusciamo a rilassarci del tutto, ma rimaniamo in allerta. Lo studio ha coinvolto 17 adulti, monitorati mentre dormivano: i suoni della tv, percepiti come non familiari, hanno innescato diversi micro-risvegli durante il sonno, impedendo alle persone di rilassare del tutto il cervello e quindi riposare in maniera efficace.

Morale della favola? Anche quando siete molto tentati di farvi cullare dalla televisione accesa, dovete resistere e spostarvi dal divano al letto. Altra regola aurea: mai la tv in camera da letto, sia per riposare meglio, sia perché ci sono cose migliori da fare in stanza che non guardare la tv!