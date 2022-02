Una donna è innamorata di un fantasma e vuole sposarlo

Brocarde ha 38 anni è una cantante, artista e performer britannica, da anni piuttosto conosciuta e apprezzata. Oltre a essere famosa per le sue doti artistiche, ha fatto parlare di sé anche per la sua storia d’amore con un fantasma. Da anni parla della sua love story con Edwardo, lo spirito di un soldato vittoriano. Secondo i racconti di Brocarde, lui le regala sensazioni di caldo o freddo a seconda dei suoi stati d’animo, in questo modo comunicano le loro emozioni. Il fantasma le ha recentemente fatto la proposta, come ogni gentiluomo fantasma che si rispetti e lo ha fatto facendole trovare un anello sul cuscino e un punto interrogativo disegnato sullo specchio appannato del bagno, Inquietante? No, romantico secondo la bella innamorata. L’unico problema ora sembra mettersi d'accordo sulla data, come racconta l’artista: "Attualmente Edwardo e io stiamo discutendo sulla data del matrimonio - ha affermato Brocarde - vorrei farlo d'estate ma lui odia il caldo, ha sempre avuto un carattere capriccioso, e le nozze sembrano tirare fuori il peggio di lui".

In effetti c’è un altro piccolo dettaglio problematico, nessuna chiesa vuole celebrare l’unione tra i due: “Siamo stati cacciati da diverse chiese e siamo stati persino minacciati di esorcismo, trovare la location si sta rivelando incredibilmente complicato”. Siamo vicini a Brocarde e al suo amore fantasmagorico, le auguriamo di trovare presto pace insieme al suo fantasma, prima che sparisca!