Cosa diavolo è la pericolosa moda TikTok chiamata “mucus fishing”?

Tik Tok è il posto delle stramberie, lo sappiamo. Recentemente si è diffusa una moda non solo pericolosa, ma anche schifida e inutile tra l’altro. In molti video le persone estraggono il muco proveniente dalla parte interna della rima oculare, muco che si forma in conseguenza all’eccessiva secchezza oculare o a causa di un’infezione dell’occhio (come ad esempio congiuntivite) oppure per un abuso nell’utilizzo del trucco.

I video mostrano le persone (soprattutto donne) che con un cotton fioc prelevano il muco, solitamente nero a causa del trucco. Il motivo? Non è bene chiaro, vedere il filamento nero sarebbe per qualcuno affascinante. Infilarsi un cotton fioc nell’occhio è però pericoloso e non andrebbe fatto neanche per motivi utili, figuriamoci per quelli inutili. Senza contare che prelevare il muco, ne stimola la produzione, in un circolo vizioso dannoso. A spiegare le conseguenze negative di questa moda ci ha pensato il dott. Anthony Youn proprio su TikTok, in un video informativo ha vivamente sconsigliato di imitare questa sciocca moda. La pesca del muco influenza negativamente anche il nostro cervello e può diventare un’abitudine automatizzata chiamata Mucus Fishing Syndrome. Se si hanno problemi di eccesso di secrezioni nell’occhio, occorre consultare un medico oppure optare per un collirio apposito, chiedendo consiglio in farmacia. Ci sono già tanti problemi nel mondo, non è il caso di inventarne di nuovi!