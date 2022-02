Il 17 febbraio è la festa del gatto

Il 17 febbraio in tutta Italia si festeggia la Festa del Gatto, celebrazione che si concretizza anche in tante iniziative di sostegno dei felini.

La ricorrenza risale al 1990 per merito della giornalista Claudia Angeletti, grande amante dei felini, fu lei a indire un referendum tra i lettori della rivista “Tuttogatto” per stabilire una data adatta a festeggiarli. Tra le tante proposte vinse quella della signora Oriella Del Cor che propose il 17 febbraio per una serie di motivi: febbraio è il mese dell’Acquario, segno zodiacale che caratterizza spiriti liberi, indipendenti, proprio come lo sono i felini. Febbraio era infatti già conosciuto come “il mese dei gatti e delle streghe". Il 17 si trasforma anche in qualcosa di positivo, nonostante la sua fama porta sfortuna; da chi festeggia la Festa del Gatto il numero viene visto come 1 vita per 7 volte.

I gatti sono uno degli animali più apprezzati e amati nei secoli. In Italia oggi si stima che ce ne siano quasi 7,5 milioni. Si tratta di una stima e non di un numero reale perché non esiste un’anagrafe dedicata a loro. Con queste cifre i gatti sarebbero addirittura più numerosi degli amatissimi cani. Auguri ai tantissimi mici d’Italia!