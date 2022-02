Novità Whatsapp: gli audio si potranno ascoltare anche uscendo dalla chat

Se non volete perdervi nessuna novità di Whatsapp dovreste passare le vostre giornate ad aggiornare l’app perché ogni giorno tirano fuori qualche implementazione.

L’ultima, dedicata solo a chi ha Ios come sistema operativo, riguarda gli audio e la possibilità di ascoltarli facendo altro. Non vedevate l’ora, ditelo. Adesso l’audio una volta avviato continua a riprodursi anche se abbandonate la chat e fate altro con il telefono. Una novità fondamentale per gli amanti del multitasking che ascoltano una cosa, ne scrivono un’altra e stanno pensando ad altro ancora. La versione aggiornata dell’app è la 22.4.75 e la trovate sull'App Store. Whatsapp è sempre più “audio friendly”, grazie anche alla precedente novità che permette di iniziare a registrare un audio, mettere pausa e riprendere la registrazione senza dover rifare da capo tutto se si viene interrotti, cosa che capita spessissimo.

Se invece utilizzate Whatsapp da desktop su Windows, troverete soddisfazione con la versione Beta. La versione 2.2206.1.0 del nuovo client UWP, rilasciato da circa un mese. include i suggerimenti rapidi per gli Emoji. Basta inserire i due punti e iniziare a digitare una parola, in questo modo verranno fuori tutti gli emoji correlati ad essa. Ad esempio provate a mettere i due punti e inziiare a scrivere "ciao", può darsi che vi appaia direttamente La Rappresentnante di Lista.. e "con le mani con le mani con le mani ciao ciao".