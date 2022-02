Valentino Rossi festeggia i suoi 43 anni e tra poco sarà papà

L’ex campione del moto GP Valentino Rossi ha compiuto 43 anni il 16 febbraio, ma conserva ancora la solita faccia da ragazzino furbetto. Oramai però non solo è un uomo, ma presto sarà anche papà. Il suo compleanno lo ha festeggiato proprio con la compagna Francesca Sofia Novello e con il suo pancione. I due avranno presto una bimba, la loro primogenita. La data del parto è prevista per fine febbraio e il nome della piccola è già deciso, ma top secret.

In occasione del compleanno Francesca Sofia Novello ha condiviso una foto insieme al suo amato che le accarezza il pancione dietro una super torta di compleanno; intorno decine i palloncini per creare il clima festoso.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello si conoscono dal 2016, da quando lei era “ombrellina” al circuito di Monza e lui se ne è praticamente innamorato subito. Loro sono sempre stati molto riservati in questi anni e hanno condiviso poco del loro amore, ma è stato prorpio "The Doctor" ad annucniare il 18 agosto 2021 su Instagram che sarebbe diventato papà. Messo da parte il suo passato da Don Giovanni, ha scelto lei per mettere su famiglia.

Ora tutto sembra pronto: la cameretta è in ordine e il corredo fa già invidia all’armadio di Chiara Ferragni, la gara più importante per i due sta per inziare!