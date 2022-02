Totti e Ilary Blasi è crisi: separazione in vista

20 anni insieme, 17 anni di matrimonio, 3 figli e un amore da favola, ma ora la storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbe giunta al capolinea. Secondo le indiscrezioni di Dagospia la coppia sarebbe già separata in casa. Nessuno lo avrebbe mai detto, la loro storia è una delle cose più romantiche che si ricordi negli ultimi decenni, fatta di dediche plateali e foto patinate in cui la coppia appare bellissima e felice. I due si sono conosciuti nel 2002 quando lei era ancora una letterina di Passaparola e lui era già Er Pupone, il capitano della sua Roma. L’ha conquistata dedicandole la strepitosa vittoria del derby il 10 marzo 2002 quando segnando contro la Lazio si alzò la maglietta per mostrare la scritta “6 unica”. E il resto è storia. Ilary però non ha mai fatto segreto della sua indipendenza, tanto che nell’intervista al settimanale F aveva dichiarato: “Trovo sexy la libertà di scegliere. Anche di potermene andare da un giorno all’altro. Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai, tutto può cambiare. Io voglio essere indipendente e non essere appesa a un uomo”. E poi le cose sono precipitate dalle parole ai fatti, quanto pare. Le voci dicono che lei abbia avuto un flirt con un collega e che lui non l'abbia presa bene, tanto da lasciarsi tentare a sua volta; ora starebbe proprio con un’altra. In effetti lei, alla festa per i suoi 45 anni, il 27 settembre, non c’era. Ci sarebbe poi stata una brutta lite durante una gita ai Castelli Romani, davanti a figli e amici, forse la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Nessuna conferma nè smentita ufficiale, solo una grande tristezza.