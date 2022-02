Stare troppo su TikTok a guardare i balletti inquina l’ambiente

É dura da ammettere, ma ormai ogni cosa che facciamo inquina; anche guardare i balletti su TikTok per farsi una risata è fonte di Co2. A riportare le cifre dell’inquinamento da TikTok è uno studio della società inglese Compare the Market che ha stimato l'impatto di Co2 prodotta per ogni minuto di utilizzo di Facebook, Twitter, Youtube, Reddit, Instagram e via dicendo. Dalla ricerca emerge che TikTok è il social network più inquinante: ogni minuto su TikTok produrrebbe 13g di Co2, per un totale di 4,8kg l’anno. Il meno inquinante è invece YouTube. I dati sono stati ricavati dai calcoli fatti da GreenSpector che si occupa di analisi e soluzioni per ridurre l’impatto ambientale di smartphone e app; i calcoli riguardano i grammi di CO2 equivalente consumati ogni minuto di «scroll» della bacheca del social; l’impatto medio, ogni sessanta secondi di utilizzo, è di 1,15 grammi di CO2 equivalente. Basandoci sui tempi medi di utilizzo dei social a livello globale, si arriva a 60 chilogrammi di CO2 l’anno per ogni utente; praticamente l’equivalente di un viaggio in macchina fdi 545 chilometri!

Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, alcuni mesi fa durante un incontro virtuale con una platea di 17mila giovani, studentesse e studenti delle scuole superiori per parlare di ambiente e sostenibilità aveva riferito: “L’intero traffico aereo produce il 2% della CO2 globale, mentre quello digitale ben il 4%” e aveva invitato gli adolescenti a inviare meno foto inutili per salvaguardare l’ambiente. Condividi responsabilmente, potrebbe essere ll'ultimo slogan green!