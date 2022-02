A Milano (e in molte città italiane) è padel mania: impossibile trovare un campo libero

Una volta si diceva trovare un ago in un pagliaio per descrivere un’impresa particolarmente ardua, adesso potremmo sostituire l'espressione con "trovare un campo di padel libero a Milano in orario serale". Il gioco del padel è diventata una vera e propria moda che Milano non poteva farsi sfuggire. Non è solo sport, è una specie di status quo: dopo la stressante giornata lavorativa, cosa c’è di meglio che due scambi su terra rossa (o qualsiasi altra superficie libera affittabile)?

“La richiesta per affittare campi da tennis e padel è esplosa — spiega il direttore generale di Milanosport, Lorenzo Lamperti, al Corriere —. Nell’ultimo anno pre-pandemico, il 2019, abbiamo affittato campi per 30.700 ore. Nel 2021 per 44.500 e la crescita continua in questo 2022. Riceviamo istanze per la costruzione di campi da padel e a marzo inaugureremo quattro nuove strutture. Un campo da calcetto e uno da tennis, ormai in disuso, saranno convertiti”. Il calcetto “scapoli vs ammogliati” è cosa superata, oggi è decisamente più stiloso tenere la racchetta in mano e rispolverare le vecchie conoscenze scolastiche del tennis, si cui il padel è l'evoluzione più ricreativa e meno tecnica. A confermare quanto sia difficile trovare un campo libero è Alberto Ghezzi, direttore del Tennis club Lombardo di via Sismondi: “In tutta Milano, trovare un campo disponibile per un’ora di tennis tra le 19 e le 21 oggi è praticamente impossibile. Noi abbiamo optato per un sistema di prenotazione dei campi annuale, sia per l’estate che per l’inverno, rivolta ai nostri soci affiliati".

Fioccano anche i tesseramenti come agonisti, esplosi durante il lockdown per poter continuare a praticare sport: tutti professionisti insomma, almeno sulla carta.

E c’è anche chi ha giustamente fiutato l’affare tra i proprietari di impianti sportivi: oggi costruire un campo da padel a Milano è una come possedere una miniera d’oro. E la situazione è simile in tante altre città italiane.