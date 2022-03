Ecco quali saranno i 5 trend della società del futuro

Come sta cambiando la nostra società e come le aziende possono stare al passo con i tempi? Uno strumento importante per interpretare il presente e immaginare il futuro è il rapporto annuale Fjord Trends di Accenture Interactive, quest’anno giunto alla quindicesima edizione. Ecco 5 trend che emergono dalla ricerca:

Mettere al primo posto se stessi. La pandemia, il senso di incertezza e il cambiamento nei rapporti sociali, hanno dato modo di sviluppare una maggiore coscienza di sé e dell'importanza di mettersi al primo posto (rispetto all’azienda ad esempio). Anche le aziende sono chiamate a cambiare i rapporti con i loro dipendenti per venire incontro alle loro esigenze.

Affrontare l'ansia delle risorse limitate. Con le bollette in drastico aumento e problemi nel sopperire ad alcune materie prime, sembra essere arrivata la fine dell'era dell'abbondanza a cui l'occidente è abituato da qualche decennio. Ora le imprese devono affrontare un orizzonte con scarsità di risorse ed essere maggiormente parsimoniose.

Il metaverso è dietro l'angolo? Sarà un nuovo modo di vivere l'interconnessione con nuove interfacce e prospettive di socialità e di profitto. Sarà una rivoluzione che riguarderà non solo i device, ma anche i luoghi fisici, in un dialogo tra realtà e digitale.

La ricerca della verità. Grazie a internet e all'infinita mole di conoscenza a disposizione siamo abituati ad avere risposta a tutte le nostre domande; le aziende in questo quadro sono chiamate ad avere spiegazioni appaganti a tutti i quesiti dei consumatori e questo implica l'instaurazione di un rapporto di fiducia azienda-cliente.

La cura dell'altro. In un anno in cui il lavoro è stato messo da parte in favore della cura e della sanità della popolazione, le priorità sono cambiate e anche adesso che la produttività è tornata a crescere, non ci si dimentica della cura delle persone e del pianeta. Alessandro Diana Managing Director di Accenture Interactive, ha commentato così quest'ultimo punto: "Mentre i consumatori ripensano tutte le loro relazioni, i brand si trovano di fronte a due grandi responsabilità: operare oggi avendo cura del mondo e allo stesso tempo costruire il proprio futuro tenendo in considerazione il benessere del pianeta, delle imprese e della società. La chiave sta nel comprendere a fondo l'impatto delle nuove relazioni e aspirazioni delle persone e convertirle in strategie operative efficaci, per generare rilevanza e crescita in azienda".