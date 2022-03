Oggi un razzo forse colpirà la Luna a 9 mila km/h

Un pezzo di un razzo dovrebbe schiantarsi oggi 4 marzo intorno alle 13.30 sulla faccia nascosta del nostro satellite, la Luna. L’impatto dovrebbe avvenire in prossimità del cratere Ejnar Hertzsprung di 536 metri di diametro, situato nella parte nord-orientale che a noi è invisibile. Alcuni scienziati della Johns Hopkins University hanno studiato i possibili effetti e secondo loro ciò che resta del razzo non dovrebbe creare un grande cratere, nonostante i 9 mila chilometri orari di velocità; probabilmente si limiterà a schiacciare la sua struttura. L’oggetto è stato scoperto dall’astronomo americano Bill Gray che inizialmente pensava che il razzo fosse un pezzo del Falcon 9 partito nel febbraio 2015 e lanciato da Elon Musk, che ha prontamente smentito. Ricostruendo le orbite, sembra invece che si tratti di un pezzo di un missile cinese che nel 2014 mise in orbita un satellite Chang’en5-T1, ma esserne certi è impossibile. Dagli osservatori terrestri sarà impossibile vedere lo schianto (nella parte nascosta della Luna), ma sarà immortalato dagli obiettivi della sonda Lunar Reconnaissance Orbiter della Nasa in orbita lunare che osserverà gli effetti dello schianto misurando la nube che scatenerà. Per noi sulla Terra rimarrà tutto tranquillo, al netto dei problemi terrestri.