Vanella Feltz: a 60 anni fare sesso con il mio toyboy è ancora bellissimo

Vanessa Feltz è un volto noto della tv inglese, ha partecipato al Grande Fratello inglese nel 2010 ed è opinionista, presentatrice televisiva/radiofonica e giornalista. In un articolo uscito sul The Sun ha voluto fare un bilancio della sua vita a 60 anni: “Ho raggiunto i 60 anni ma la mia vita sessuale con il mio toyboy Ben è bellissima come sempre. È uno dei grandi piaceri della vita. Raggiungere i 60 anni la scorsa settimana è stato scioccante per me, non potevo crederci. Solo perché non mi sento per nulla vecchia. Continuo ad amare tutto ciò che amavo a 18 anni, tra cui il sesso. Lo dico ancora e ancora, e nessun giovane mi crede, ma non diventi improvvisamente una persona anziana. Non ti svegli un giorno e sei un'altra persona, e inizi a usare la ventriera e il montascale. Nulla è cambiato, e questo include la mia vita sessuale". Lei e il suo fidanzato stanno insieme da 16 anni e hanno 11 anni di differenza, ma la loro relazione sessuale va a gonfie vele: “Che altro c'è da fare di più importante? Non è l'attività più stancante del mondo, no? Anche con un atleta come Ben, che ha 49 anni, puoi sempre trovare spazio nella tua agenda. Il sesso è una delle cose più belle del mondo, come il cibo, la musica o i viaggi. Sarebbe una vergogna non apprezzare uno dei piaceri più grandi della vita. Fa bene al fisico, rende la vita migliore. Sono con Ben da 16 anni e ancora adesso, quando lo guardo, penso sempre che sia splendido". La presentatrice ha poi descritto quali sono per lei i trucchi per mantenere viva la relazione, anche sotto quel punto di vista: scambiarsi messaggi piccantini, senza essere volgari, giusto alludere all'intimità che potrebbe esserci, per mantenere sempre viva la tensione sessuale; e poi della lingerie provocante e l’uso della fantasia. Provare per credere!