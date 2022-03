Che cos’è il Growth Mindset: la soft skill che vi farà fare carriera

Se a scuola non vi hanno insegnato il growth mindset, non preoccupatevi, purtroppo non è ancora una materia di studio, ma c’è chi sostiene che dovrebbe esserlo. Si tratta più che altro di una predisposizione mentale che ci permette di coltivare le nostre abilità per superare le situazioni stressanti e uscirne migliori. Se ci riflettete accade spessissimo di essere sottoposti a stress sul lavoro, quindi questa abilità diventa fondamentale in questo ambito della vita. Francesca Devescovi, CEO di DigitAlly, ha dichiarato a Vanity Fair che “diversi studi hanno rilevato una forte correlazione tra performance professionali e Growth Mindset. Per questo, i selezionatori testano questo tipo di approccio nei candidati già dalle prime interviste. Purtroppo l’università non prepara i giovani ad affrontare un colloquio con consapevolezza, valorizzando un aspetto tanto importante. Così i tempi di ingresso sul mercato del lavoro si allungano, mentre le aziende faticano a selezionare i giusti talenti”. Cosa si può fare per allenare il growth mindset?

Avere un atteggiamento costruttivo verso i cambiamenti e anche le difficoltà.

verso i cambiamenti e anche le difficoltà. Richiedere feedback e lavorare sulle critiche ricevute.

e lavorare sulle critiche ricevute. Festeggiare i successi altrui.

Accettare la fatica come momento di crescita.

come momento di crescita. Imparare dal fallimento e rivalutare continuamente i processi in corso.

La carriera lavorativa è fatta di momenti di crisi e di svolta, dai primi possono scaturire i secondi, se si lavora su se stessi e il growth mindset è una risorsa utilissima per farlo.